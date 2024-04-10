عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس لافتة.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها | شاهد

ملك زاهر
ملك زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

txt

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

txt

فضي لامع.. عبير صبري تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام | شاهد

وتألقت ملك أحمد زاهر، مرتديه بنطال كاجوال مع بلوفر بسيط باللون الزيتي، ومكشوف من الأكتاف ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ملك أحمد زاهر، في الماكياج على وضع اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ملك أحمد زاهر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ملك أحمد زاهر

ملك ملك احمد زاهر صور ملك أحمد زاهر إطلالات ملك أحمد زاهر اخبار ملك احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

موضوعات متعلقة

لافتة.. بوسي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

قبل العيد.. طريقة تحضير بسكوت اللوز المحمص

فستان جريء.. فيفي عبده تثير الجدل بظهورها

على البحر.. جورجينا تثير الجدل بملابس جريئة

أكلات غير مكلفة.. طريقة تحضير البصارة

لوك كاجوال.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها | شاهد

لوك شعر جديد.. منة عرفة تبهر متابعيها | شاهد

قفطان جديد.. درة تستعرض جمالها بإطلالة رمضانية

ترشيحاتنا

زيلينسكي: أوكرانيا تخطط لشن هجوم مضاد جديد

أيرلندا تستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة.. تفاصيل

يوم الجائزة الكبرى.. رسالة الملائكة للمسلمين في عيد الفطر

«السياحة والآثار»: تشكيل غرفة عمليات بشأن عيد الفطر ومتابعة حركة السفر وعودة المعتمرين

النمسا.. موظف سابق في جهاز أمني متهم بالتجسس لصالح روسيا

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها | شاهد

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ