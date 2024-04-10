ملابس لافتة.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت ملك أحمد زاهر، مرتديه بنطال كاجوال مع بلوفر بسيط باللون الزيتي، ومكشوف من الأكتاف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ملك أحمد زاهر، في الماكياج على وضع اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ملك أحمد زاهر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ملك أحمد زاهر