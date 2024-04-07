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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال. 

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وتألقت ليلى أحمد زاهر، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ، ونسقت معه جاكيت باللون البيج ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ليلى أحمد زاهر، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

اختارت ليلى أحمد زاهر، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ليلى أحمد زاهر 

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