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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فضي لامع.. عبير صبري تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام | شاهد

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت عبير صبري، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب وكارديجان طويل باللون الفضي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت عبير صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت عبير صبري، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور عبير صبري 

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