حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة الفنانة أمينة خليل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت أمينة خليل، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه قميص بسيط باللون الأبيض، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الاسود لاكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أمينة خليل، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور أمينة خليل