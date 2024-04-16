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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غادة عبدالرازق عن شخصيتها في «صيد العقارب»: أحب أتشاف بأدوار وشخصيات كتيرة|فيديو

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن أن أهم ما جذبها لشخصية "عايدة" في مسسل صيد العقارب، أنها شخصية جديدة، وأنها تحمل في جنباتها ملامح كثيرة منها.

وأضافت غادة عبد الرازق، خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON"، انه لايوجد علاقة بين طيبة الشخصية وقتها، قائلة: "فيه ناس بتخلط كتير في الحتة دي مش معنى أن الشخصية طيبة ولها شخصيتها واحترامها وكيانها وأن يكون لها قرار، وتستطيع أن تقود بيت وعيلة وبنت وأحفاد يفكروا في المقابل أن لازم تبقى الشخصية دي شريرة ومعندهاش قلب ومش بتعرف تعيط وده غلط  وخلط  في الأوراق مع الست.
ورداً على سؤال الحديدي، أن شخصية عايدة بدت رومانسية جداً على عكس توقعات الناس في الأدوار الخاصة بك وقالوا مش معقول غادة رومانسية كده، قائلة: "شفت كلامهم  وقالوا مش واخدين عليكي كده والصراحة بضايق من ده لأنهم ماينفعش يبقوا شايفني من جانب واحد فقط لاغير وهو أن لازم غادة عبد الرازق لازم تطلع في دور اللي بينتقم وبتشد شعر كل اللي موجودين في المسلسل وتكسب كل اللي حواليها  في المسلسل من رجالة وستات.

وأكملت غادة عبد الرزاق، أن "مش عايزة الجانب الواحد بس عاوزة الناس تشوف غادة عبد الرازق في شخصيات كتيرة كممثلة أحب أتشاف في أدوار وشخصيات كتيرة  وأنا مش معقول كل ما اطلع في دور هيبقى الشخصية القوية اللي بتكسر كل اللي حواليها.

غادة عبد الرازق صيد العقارب لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي الفنانة غادة عبد الرازق المسلسل

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