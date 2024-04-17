الصيادلة تكشف حقيقة مطالب الشركات برفع أسعار الأدوية 50%

كشف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، حقيقة مطالب شركات الأدوية برفع أسعار الأدوية بنسبة ٥٠%.

وقال محفوظ رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، إن شركات الأدوية طالبت بزيادة أسعار الدواء بعد ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن من ٢٠% إلى ٢٥% زيادة متوقعة في أدوية الأمراض المزمنة اذا زادت، ومفيش حاجة اسمها زيادة أسعار الدواء بنسبة ٥٠% ويتم زيادة الأسعار حاليا من الجهات المعنية.