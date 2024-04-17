بسبب سياسة الهجرة.. بدء عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي

أحال مجلس النواب الأمريكي مواد الاتهام الموجهة ضد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن تجرى محاكمته كمسؤول عن سياسة الهجرة في إدارة بايدن.

وحسب “روسيا اليوم”، من المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الوزير بسرعة أو حتى أن يسقط التهم دون محاكمة.

وكان مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون صوت في وقت سابق على عزل مايوركاس في محاولته الثانية في فبراير الماضي، وألقى باللوم عليه في التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد التي يسهل اختراقها.

ويحدد الإجراء لأعضاء مجلس الشيوخ دور المحلفين، وسيتم تمثيل الادعاء من قبل "مديري الإقالة" - أعضاء الكونجرس المنتدبين إلى مجلس الشيوخ.

وفي نهاية نوفمبر 2023، أعادت عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور جرين طرح مبادرة عزل مايوركاس على المشرعين لفشله في ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.