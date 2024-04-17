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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سكان جسر السويس يستغيثون من وجود رمال وحصى بمياه الشرب

صدى البلد

وجi سكان جسر السويس استغاثتهم لصدى البلد بوجود رمال وحصى بكميات كثيفة جدا بمياه الشرب، مما أدت إلى تلف الأجهزة الكهربائية (السخان والغسالة) و بلغت تكاليف الخسائر حتى الآن حوالى 5 آلاف جنيه.

وقال السكان : نحن سكان عقار رقم 13 شارع عمان من جسر السويس أمام بوابة 5 نادى الشمس نعاني من وجود رمال وحصى بكميات كثيفة جدا بمياة الشرب ،مما أدت إلى تلف اللأجهزة الكهربائية (السخان والغسالة) و بلغت تكاليف الخسائر حتى الآن حوالى 5 آلاف جنيه.


وتابعوا : تتلخص المشكلة برفض شركة المياه الاعتراف بوجود رمال بمياه الشرب على الرغم من تحليل عينة مياه من داخل الشقه واضحة وضوح الشمس بوجود رمال.


وأشاروا : كل مرة ياتى مندوب من شركة المياه يقوم بفك عداد المياه الخاص بالعقار وتشغيل المياه لمدة نصف ساعة ثم يقوم بالانصراف ويثبت بالتقرير بأن المياه نقية، و المشكلة بالشارع بأكمله ولكن شركة المياه تنكر ذلك بادعاء بأنه لا يوجد أى شكاوى تم تلقيها.


و اختتموا: نحتاج إلى فحص المواسير الرئيسية بالشارع والوصول إلى سبب المشكلة ومعالجتها فورا،برجاء إيجاد حل جذرى وإيقاف تلك المهزلة.

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