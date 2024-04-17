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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6598 طن قمح على متن سفينة قادمة من أوكرانيا

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة  بينما غادر عدد 15 سفينة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة منها السفينة  ( NC CAPTAIN ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 113 م وعرضها 18 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6598 طن من القمح والسفينة  (MAHA ROOS ) والتي ترفع علم الهند ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 65200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
 

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32037 طن تشمل :  5271 طن رمل و 4144 طن علف بنجر و 5482 طن كلينكر صب و 17140 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40607 طن تشمل : 18567 طن قمح و 1673 طن مولاس و 253 طن جرارات و 7200 طن خردة و 9898 طن حديد و 3016 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 574 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 461 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3199 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 44104 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 180654 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4699 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و كوم ابو راضي و القليوبية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4963 شاحنة .

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