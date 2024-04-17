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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة عبدالرازق: معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي.. وممكن أكون سبب فشل جواز بنتي|فيديو

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها ليس لديها استقرار نفسي ولا عاطفي، متابعة: "معنديش إستقرار نفسي ولا عاطفي.. أنا ست بتعامل مريضة من 35 سنة".


وأضافت غادة عبد الرازق، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "في ساعات بحس ان ده كان سبب إني دمرت ناس تانية لأن في يوم من الأيام بنتي دي كان عندها استقرار في بيتها ثم انفصلت لأنها كانت متزوجة في بيتها وممكن ومحتمل أكون أنا السبب وقصرت في هذا الجانب".

وتابعت غادة عبد الرازق: "كل راع مسؤول عن رعيته وروتانا تحت بند أنا الراعي بتاعها لأنها منذ طفولتها هي مش مستقلة ومرتبطة بيا حتى لم يكن لديها بيت مع والدها وأنا بحترمه".

بشوف ناس بحسدهم على الاستقرار  والزوج

وعقبت غادة عبد الرازق: "التمثيل يؤدي للشهرة.. ويؤدي لحاجات كتيرة جداً من أول ما بنمثل.. رغبتنا النجاح والشهرة والماديات كل دول بنوصلهم عن طريق واحد و قصاد ده أخد مني حاجات كتيرة.. وبشوف ناس تانيين بحسدهم على الاستقرار والزوج والأطفال وكل حاجة".

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