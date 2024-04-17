عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر رمانة ميزان المنطقة بالكامل وسياستها الخارجية تعتمد على ضبط النفس

عمرو هندى، عضو لجنة
عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن سياسة مصر الخارجية تميزت خلال السنوات الأخيرة بالتوازن، ودائما كانت مصر ولا تزال رمانة الميزان فى المنطقة بالكامل، حيث تعمل الدولة المصرية على تحقيق التوازن في سياستها الخارجية بتعاونها مع القوى الدولية لتعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول، ودائما تمثل مصر صوت العقل.

وأوضح هندى، أن الدولة المصرية استمدت زخما بتوجيهات القيادة السياسية انعكس ذلك فى صورة نجاح لأداء الدبلوماسية المصرية وتنامى قدرتها على توظيف وتطوير أدواتها، وكانت مصر ولا تزال على مقربة من الأحداث العالمية الجارية سواء فى المنطقة أو مختلف بلدان العالم وكانت صوت العقل الرشيد، من خلال التفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف السياسة الخارجية من أهم الملفات التي اهتمت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، واستطاعت بفضل القيادة السياسية توطيد  العلاقات الخارجية مع كل الدول على المستوى الإقليمي والدولي لاستعادة مكانة مصر ودورها الريادي إقليميا وعالميا، استعادت مصر العلاقات الإفريقية في كافة المجالات ، كما استعادت دورها الريادي والمؤثر في القارة السمراء في السنوات الأخيرة الماضية وهو ما اتضح بشكل لافت للنظر.

وأشاد النائب عمرو هندي، بجهود مصر فى القضية الفلسطينية، وتأكيدها على أن الصراع الدائر فى المنطقة ستكون عواقبه وخيمة على الكل، وان حل الأزمة يبدأ من خلال حل القضية الفلسطينية وليس الحل العسكري الذى يُدخل المنطقة بالكامل فى صراعات مسلحة.

عمرو هندي مجلس النواب القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

تراجعت بالأسواق .. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024

بعد قرار التموين الأخير| انخفاض أسعار الخبز في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المحتكرين

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

صراع حاد بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب غزة.. وصحيفة أمريكية: لا يثقون ببعضهم البعض

وزيرا التعليم والعمل يتفقدان معرض مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمنتدى "إديوتك إيجيبت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

كيف يتحكم الشخص النرجسي في أدمغة الآخرين؟

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ