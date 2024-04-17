برلماني: مصر رمانة ميزان المنطقة بالكامل وسياستها الخارجية تعتمد على ضبط النفس

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن سياسة مصر الخارجية تميزت خلال السنوات الأخيرة بالتوازن، ودائما كانت مصر ولا تزال رمانة الميزان فى المنطقة بالكامل، حيث تعمل الدولة المصرية على تحقيق التوازن في سياستها الخارجية بتعاونها مع القوى الدولية لتعظيم المصالح المشتركة والاستفادة من التجارب الناجحة لتلك الدول، ودائما تمثل مصر صوت العقل.



وأوضح هندى، أن الدولة المصرية استمدت زخما بتوجيهات القيادة السياسية انعكس ذلك فى صورة نجاح لأداء الدبلوماسية المصرية وتنامى قدرتها على توظيف وتطوير أدواتها، وكانت مصر ولا تزال على مقربة من الأحداث العالمية الجارية سواء فى المنطقة أو مختلف بلدان العالم وكانت صوت العقل الرشيد، من خلال التفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف السياسة الخارجية من أهم الملفات التي اهتمت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، واستطاعت بفضل القيادة السياسية توطيد العلاقات الخارجية مع كل الدول على المستوى الإقليمي والدولي لاستعادة مكانة مصر ودورها الريادي إقليميا وعالميا، استعادت مصر العلاقات الإفريقية في كافة المجالات ، كما استعادت دورها الريادي والمؤثر في القارة السمراء في السنوات الأخيرة الماضية وهو ما اتضح بشكل لافت للنظر.



وأشاد النائب عمرو هندي، بجهود مصر فى القضية الفلسطينية، وتأكيدها على أن الصراع الدائر فى المنطقة ستكون عواقبه وخيمة على الكل، وان حل الأزمة يبدأ من خلال حل القضية الفلسطينية وليس الحل العسكري الذى يُدخل المنطقة بالكامل فى صراعات مسلحة.