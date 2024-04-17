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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قفزة قوية| سعر الدولار اليوم بالبنوك.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم..
سعر الدولار اليوم.. وضربة مدوية للتجار في السوق السوداء

يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 ارتفاعه قبل بداية تعاملات البنوك، وذلك بعدما قفز سعره في 8 بنوك مصرية لليوم الثاني على التوالي بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

ورغم تأمين الحكومة المصرية كميات كبيرة من النقد الأجنبي لحل أزمة العملة الصعبة إلا أن أسعار الدولار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من جنيه واحد لقيمته مقابل الجنيه المصري بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم قفزة قوية حيث زاد بقيمة أكثر من 20 قرشًا في يوم واحد للبيع والشراء بالمقارنة مع سعرها أمس الثلاثاء، فجاء سعر الدولار اليوم في المتوسط 48.62 جنيهًا للبيع و 48.48 جنيهًا للشراء بعدما شهد أمس 48.3 جنيهًا للبيع و 47.4 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري: 48.5 جنيهًا للشراء، و 48.6 جنيهًا للبيع.
  • بنك مصر: 48.5 جنيهًا للشراء، و 48.6 جنيهًا للبيع.
  • بنك القاهرة: 48.5 جنيهًا للشراء، و 48.6 جنيهًا للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 48.5 جنيهًا للشراء، و 48.6 جنيهًا للبيع.
  • بنك البركة: 48.4 جنيهًا للشراء، و 48.5 جنيهًا للبيع.
  • بنك كريدي أجيكول: 48.8 جنيهًا للشراء، و 48.8 جنيهًا للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 48.5 جنيهًا للشراء، و 48.6 جنيهًا للبيع.
  • بنك قناة السويس: 48.4 جنيهًا للشراء، و 48.5 جنيهًا للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.5 جنيهًا للشراء، و 48.6 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

  • سعر اليورو: 51.75 جنيهًا للبيع، و 51.59 جنيهًا للشراء.
  • سعر الجنيه الإسترليني: 60.58 جنيهًا للبيع، و 60.39 جنيهًا للشراء.
  • سعر الريال السعودي: 12.96 جنيهًا للبيع، 12.92 جنيهًا للشراء.
  • سعر الدينار الكويتي: 157.78 جنيهًا للبيع، و 157.29 جنيهًا للشراء.

ضربة مدوية لتجار الدولار في السوق السوداء

لا تزال الأجهزة الأمنية تلاحق بكل شراسة تجار الدولار في السوق السوداء بسبب تأثيرها المباشر على أسعار الدولار بالأسواق، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية بعدما شهد الدولار موجة جديدة من الارتفاعات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بسبب التلاعب بسعره في السوق السوداء. 

ويفرض القانون عقوبات مدوية لتجار السوق السوداء في مصر حيث تنص المادة 126 من القانون أنه يتم معاقبة كل من خالف أحكام مواد القانون الخاصة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي "الدولار" وهي المواد (111،113،114،117) بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه.

كما نصت المادة 126 مكرر بالمعاقبة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة تساوي قيمة المبلغ محل الجريمة مع مصادرة الأموال محل الواقعة كل من تعامل بالنق الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها. 

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