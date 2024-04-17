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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة ..تفاصيل أكبر مسابقة برمجة جامعية فى العالم على أرض مصر

صدى البلد

تشهد مصر حدثًا فريدًا من نوعه، حيث تستضيف مصر لأول مرة الدورة السادسة والاربعين والسابعة والاربعين من البطولة الأكبر والأهم في مجال البرمجيات على مستوى العالم "المسابقة الدولية للبرمجة (ICPC)"، التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومشاركة شركة هواوي العالمية ، والتى تستمر حتى ١٩ أبريل الحالى يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعكس استضافة مصر لهذه المسابقة العالمية تفاني الدولة في دعم وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم لإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية وقدراتهم الابتكارية إيمانًا منها بأن الشباب هم نواة المستقبل. 

كما أنها تُتيح للشباب عبر جميع أنحاء العالم فرصة إبراز إبداعهم ومهاراتهم من خلال تعزيز روح التعاون وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الدول، مما يُساعد على خلق جيل جديد قادر على تحقيق نمو مستدام وتنمية اقتصادية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

 

يجدر الإشارة إلى أن البطولة الدولية للبرمجة (ICPC) تأسست عام 1977، ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسابقة برمجة جماعية مخصصة لطلاب الجامعات حول العالم، وتعتبر أقدم واعرق مسابقة عالميًا في مجال البرمجة. من خلال هذه المسابقة، تتنافس الفرق الجامعية المكونة من ثلاثة أفراد ومدرب واحد على حل الخوارزميات الحاسوبية باستخدام مهارات برمجية سريعة، مما يعزز روح التعاون والإبداع، بهدف تطوير مهاراتهم وإعدادهم بشكل أفضل للتطوير الوظيفي في المستقبل.

 

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