مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، من اللقاءات المهمة التي استضافتها القاهرة منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن التنسيق المصري الروسي في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية له أهمية كبرى.

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ اللقاء تناول عدة قضايا تمس المصالح المصرية والأمن القومي المصري، سواء عن الأوضاع في غزة أو التطورات الإقليمية على ضوء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق ثم رد طهران منذ يومين على الأراضي الإسرائيلية.

وأشار إلى الجهد الذي تبذله مصر سواء من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية من أجل الحيلولة دون تفاقم النزاعات وتدهور الأوضاع في ضوء العدوانية الشرسة للاحتلال الإسرائيلي التي تجسدت في عدوانه على قطاع غزة، ومحاولاته المحمومة منذ 7 أكتوبر لجر حزب الله وإيران لحرب إقليمية.