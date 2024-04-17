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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة بالشرقية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والطرق العامة

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل لرفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة حفاظاً على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية ان رئاسة مركز ومدينة فاقوس قامت بمتابعة أعمال التطوير والتجميل بشارع المنيسى، بالاضافة إلي متابعة الأعمال الجارية بمبنى الحملة الميكانيكية فضلا عن استمرار الحملات مكثفة للقضاء على الحشرات الطائرة بمركز ومدينة فاقوس حفاظاً على المواطنين من الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية باستخدام جهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها ( منية المكرم - الدروس - ابو غنية - كفر محمد اسماعيل ) وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز ومنها ( الهيصيمية ) وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة، بالإضافة لأعمال رش المصارف بنطاق المركز.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمدخل عزبة المهادوة التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم حيث تم تركيب كشافات ليد جديدة وبالوحدة المحلية بالحلوات تمت أعمال صيانة وتركيب كشافات لأعمدة الإنارة بشارع داير الناحية وشارع العرب بالحلوات.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الإشغالات والتعديات على الطريق العام من الباعه الجائلين والمحلات بمحيط المحطة ونفق عرابى وميدان عرابى والقصر الابيض وشارع فاروق وشارع البوسته وذلك لمنع الباعة الجائلين من افتراش الارصفه امام المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية امام المخالفين، كما قامت رئاسة الحي بكنس الأتربة والسفوحة من نطاق الحى بشارع فاروق وشارع الجلاء ومحطة مياه الشرب.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف الجهود وحملات النظافة اليومية وازالة كافة الاشغالات والتعديات بنطاق الوحدة المحلية بملامس على طريق ملامس/ المحمدية ومدخل عزبة المركبية لاظهار القريه بالمظهر اللائق الذى يليق بمواطنيها.

وفي الوحدة المحلية بالتلين تم عمل حملة صيانة بأعمدة الإنارة طريق كفر الدير/ ابوطوالة وطريق الرشاح/ أبو طواله حفاظاً على امن وسلامة المواطنين وبالوحدة المحلية بالسعديين تم شن حملة نظافة على الطرق الداخلية ورفع مخلفات وتراكمات القمامة من علي الطرق الرئيسية ومداخل القرى بالسعديين.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بإطلاق حملات بمختلف شوارع المدينة لرفع وإزالة جميع الإشغالات والتعديات المخالفة التى قد تعوق حركة السير وعلى مدار اليوم لضبط حركة السير وتحقيق السيولة المرورية وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة جميع الإشغالات المخالفة بعدد من شوارع مدينة كفر صقر، كما اهتمت رئاسة المركز بمنظومة الإنارة على الطرق العامة الداخلية والخارجية والطرق العامة للوحدات المحلية حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

الباعة الجائلين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التعديات على الطريق العام الطرق العامة المراكز والمدن المخالفة

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