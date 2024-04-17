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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تُهنئ مديرة صندوق النقد الدولي لولايتها الثانية

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي وكريستيانا جيورجيفا

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستالينا جيورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على بدء ولايتها الثانية التي تمتد لخمس سنوات تبدأ في أكتوبر 2024.

 

جاء ذلك في مستهل كلمتها خلال إلقاء كلمة مصر في اجتماع مجموعة الـ24 ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. 

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وتمنت وزيرة التعاون الدولي، التوفيق في الولاية الثانية لرئيسة صندوق النقد الدولي، مشيدة بما قامت به من جهود كبيرة في مساندة الدول الناشئة خلال الخمس سنوات الماضية.

 

وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، الذي عُقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بحضور كريستالينا جيروجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء المجموعة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.

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