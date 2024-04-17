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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. 4 ملايين يورو حجم خسائر الأهلي بسبب موديست| تفاصيل

صدى البلد

كشف الأعلامي خالد الغندور، تفاصيل تتعلق بعقد لاعب الأهلي الفرنسي موديست. 

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “خزينة الأهلي قد تتكلف 4 مليون يورو بسبب عقد موديست الذي يجدد تلقائيا في السنة الثانية ب ٢ مليون يورو حال تخطي مشاركاته ٧٠٪؜”.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

 


وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.
 

 

 

 

 

الأهلى الدوري الممتاز الفرنسي موديست بطولة الدوري الممتاز خالد الغندور خزينة الاهلي

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