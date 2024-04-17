لأول مرة.. تعيين عميد عربي لجامعة إسرائيلية

أعلنت جامعة حيفا العبرية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أن مجلسها الأكاديمي قد انتخب البروفيسور منى مارون، عالمة الأعصاب والخبيرة في اضطراب ما بعد الصدمة، عميدة جديدة للجامعة.

وترجع اصول البروفيسور مارون (54 عامًا) إلى قرية عسفيا على جبل الكرمل، هي أول عربية يتم تعيينها رئيسا لجامعة إسرائيلية.

وحصلت مارون، وهي عضو هيئة تدريس في الجامعة منذ أكثر من 20 عامًا، على درجة الدكتوراه في علم الأحياء النفسي هناك. وتركز أبحاثها على كيفية تنظيم الدماغ للعواطف وتأثيرات الإجهاد البيئي والطفولة على الدماغ.

وعملت أيضا في جامعة حيفا كرئيسة لقسم لعلم الأعصاب وكعضو في مجلس الشيوخ الأكاديمي.

وفور صدور قرار تعيينها، قالت مارون "أنا ممتن لأن جامعة حيفا كلفتني بهذا المنصب. أنا ملتزمة بمواصلة استثمار جميع مواردي الأكاديمية لتعزيز البحث الممتاز في الجامعة وبذل كل ما في وسعي لضمان استمرار الجامعة في أن تكون منارة للعالم".