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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مُصمّم للمراهقين|هاتف Boring بتصميم عصري وإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائه لأطفالك

صدى البلد

هل تبحث عن هاتف يخلصك من عوامل التشتيت التي تسببها الهواتف الذكية الحالية يمكنك اختيار هاتف Boring  من إنتاج HMD Global الأوروبية والذي ستطلقه شركة  Bodega

ووفقا لموقع wired تعد الوظيفة الأساسية للهاتف هي إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية واستقبالها إلا أنه في المقابل لا يعد الهاتف  قادر على تنزيل الوسائط الاجتماعية أو التطبيقات الأخرى، إلاأنه يعد مصمما  بغلافًا شفافًا وملصقات ثلاثية الأبعاد مما يشير إلى أن الشركة تضع المراهقين في الحسبان عند تصميمه.

يأتي هاتف Boring ببطارية بسعة قدرها 1450 ميلي أمبير، وتوجد شاشة داخلية من نوع QVGA بقياس قدره 2.8 بوصة وبدقة قدرها 240×320 بكسل، مع شاشة خارجية بقياس قدره 1.77 بوصة، وكاميرا بدقة قدرها 0.3 ميجابكسل مع فلاش LED، ومنفذ لسماعة الرأس، وهو يدعم الاتصال وإرسال الرسائل النصية عبر شبكات 2G و 3G و 4G.

ويتميز الجهاز بسعة تخزين داخلية قدرها 128 ميجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD وقد ظهر هاتف Boring لأول  مرة في أسبوع التصميم ميلانو. 

شركة Bodega هاتف Boring الرسائل النصية

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