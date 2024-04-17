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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في زيارة تستمر يومين.. سفراء الدول الأمريكية المعتمدين بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


استقبلت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم بكوبرى دمياط التاريخى، السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية و السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية ووفد سفراء الدول الأمريكية المعتمدين لدى القاهرة " جمهورية جواتيمالا ، جمهورية بنما ، جمهورية فنزويلا ، دولة كندا ، جمهورية تشيلى ، جمهورية الإكوادور ، جمهورية كوبا ، جمهورية البرازيل ، الولايات المتحدة المكسيكية ، جمهورية الدومينيكان ، جمهورية الباراجواى،  جمهورية بوليفيا ، جمهورية الأوروجواي،  وجمهورية الارجنتين" و مايكل جمال المدير الاقليمى للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول ومسئول الإشراف على مشروعات التنمية المستدامة  و المهندس محمود العبادى نائب رئيس الشركة المصرية لإنتاج الاسمدة " موبكو"

بدأت الزيارة التى تستمر على مدار يومين بالمحافظة ،بتفقد الكوبرى واستعرضت " المحافظ " النبذة التاريخية لكوبرى دمياط التاريخى الذى يعود تاريخ إنشاؤه منذ عام ١٨٩٠ ميلادية بإمبابة ،  ويعد من أقدم كوبرى تاريخى متحرك للسكة الحديد فى العالم ، كما تم تصنيعه بنفس تاريخ برج ايفل بباريس بذات المعدات ونوع الحديد  ان تم نقله عام ١٩٢٧ بدمياط ، وتطرقت " الدكتورة منال عوض " فى الحديث إلى أنه وبعد انشاء كوبرى معدنى على نهر النيل تم نقل كوبرى دمياط التاريخى عام ٢٠٠٧ أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط بتخطيط علمى وهندسى مدروس من الدكتور محمد فتحى البرادعي محافظ دمياط ووزير الاسكان الأسبق، ليصبح منذ هذا التاريخ منارة ثقافية ومقصد لنشر الوان الفنون المختلفة،  إلى أن تعرض للاهمال وأعمال التخريب خلال احداث ثورة يناير ٢٠١١ ، و أوضحت " الدكتورة منال عوض " أن الكوبرى يُعد أثر تاريخى مدرج بقرار وزارة الآثار ، لافتة الى أن المحافظة على وضع خطة لتطويره وإعادة تأهيله لاستعادة دوره الرائد ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط و وزارة البترول لتنفيذ المشروع،  و كلفت الوزارة شركة مصر لإنتاج الاسمدة " موبكو " على التنفيذ كمشاركة مجتمعية منها ، حيث تم مؤخرًا الانتهاء من كافة الأعمال به وبدء تشغيله تجريبيًا ، وعلى الجانب الآخر،، أشاد السفراء بالتاريخ العظيم للكوبرى وما تم تنفيذه من تطوير لتعظيم الاستفادة من الأثر .. 
فيما وقد تضمنت الزيارة عقد ملتقى " دمياط.. أمريكا اللاتينية ٢٠٢٤" بقاعة الكوبرى ، واستهلت " المحافظ " كلمتها بالترحيب بالسفراء  بمحافظة دمياط،  كما أعربت عن سعادتها بإطلاق هذا الحدث من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة " فى أولى مراحل تشغيله بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله ..

وخلال المؤتمر تطرقت " المحافظ " للحديث عن سيرتها الذاتية و المناصب التى تقلدتها لتصبح ثانى سيدة تتولى منصب محافظ وأول سيدة قبطية فى هذا المنصب،  كما تحدثت عن المحافظة و أهم الانجازات التى تم تحقيقها خلال سنوات عملها بالمحافظة والجوائز التى حصلت عليها ،  كما تحدثت عن ملف تمكين المرأة الذى حرصت على تحقيق خطوات كبيرة به وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التمكين الشامل للمرأة على كافة المستويات والذى كان النجاح الأهم به هو الخروج بمشروع المدينة الصديقة للنساء التى تم انشاؤها بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة و التى ساهمت فى حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١..

وخلال المؤتمر أيضًا استعرض الدكتور محمد رفعت أستاذ الإرشاد السياحى بجامعة قناة السويس عرض تاريخى وثقافى عن محافظة دمياط فى العصور القديمة والحديثة.. 
ومن جانبه ،، وجه السفير حازم فهمى الشكر إلى محافظ دمياط على ترحيبها بهذه الزيارة،  مشيدًا بما قدمته من جهود لتحقيق التنمية على أرض المحافظة،  كما أكد على أهمية هذا الكوبرى التاريخى الذى يعد من أقدم الكبارى المتحركة على مستوى العالم ، مثمناً كافة الجهود المبذولة من قبل المحافظة وشركة موبكو لإعادة تأهيل الكوبرى ..

وعلى جانب آخر،، ألقى السفير Luis Raul Esteve سفير جمهورية جواتيمالا بالقاهرة وعميد السلك الدبلوماسي اللاتينى كلمة بالانابة عن سفراء أمريكا اللاتينية،  أعرب خلالها عن سعادتهم بهذه الزيارة فى هذا المكان التاريخى المهم،  مؤكدًا على الدور الرائد الذى قامت به المحافظة وموبكو لتطويره ، كما أشاد بجهود محافظ دمياط ودورها الكبير لتحقيق التنمية بالمحافظة ، مؤكدًا انها الاختيار المناسب لهذا المنصب المهم الذى يعكس الأداء العظيم للدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،  ووجه الشكر إلى وزارة الخارجية ومحافظة دمياط على تنظيم هذه الزيارة ..

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دمياط التنمية المستدامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط السفير أشرف منير الولايات المتحدة المكسيكية الولايات المتحدة جمهورية البرازيل

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