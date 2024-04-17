سر قيام إيران بالرد على استهداف إسرائيل لقنصليتها بدمشق.. أسامة سرايا يُجيب

علق أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام الأسبق، ، على تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.

وقال أسامة سرايا في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن": "المشهد الحالي في منطقة الشرق الأوسط من غرائب الكون".

وتابع أسامة سرايا: "نحن أمام عالم عجيب في التفكير للمستقبل"، مضيفا: "إيران تخوض حربًا موزونة ومخططة ضد إسرائيل بعد استهداف إسرائيل لقنصليتها بدمشق".

وأكمل أسامة سرايا: "إيران تخوض حربًا محسوبة للرد على ضرب قنصليتها، وإيران محظوظة لأن الحزب الحاكم في أمريكا هو الحزب الديمقراطي وليس الجمهوري لان الحزب الديمقراطي لا يرغب في توسعة رقعة الصراع".

ولفت أسامة سرايا: "إيران وجدت الفرصة سانحة لإعادة تدعيم النظام الداخلي في إيران وبدأت في حرب المسيرات ضد إسرائيل".