صلاح حليمة: ما تفعله المقاومة أمر مشروع في مواجهة احتلال يسلب أرض فلسطين

علق صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، على تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.

وقال صلاح حليمة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :" لا أفصل بين التصعيد بين إيران وإسرائيل والعدوان الإسرائيلي على غزة".

وتابع صلاح حليمة :" إسرائيل مستمرة في تنفيذ مخطط بناء المستوطنات ونزوح الفلسطينيين بالضفة الغربية كما هو الحال في قطاع غزة ".

وأكمل صلاح حليمة :" ما فعلته حماس منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو مقاومة مشروعة في مواجهة احتلال يسلب أرض فلسطين ".

ولفت صلاح حليمة :" أمريكا تقوم بتوفير الحاضنة السياسة الغربية لإسرائيل في أي تصرف تقوم به دولة الاحتلال ".