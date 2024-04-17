آل ثاني : إساءة للوساطة القطرية في أزمة غزة واستغلالها سياسيًا

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني ان الدوحة تعمل على تقييم الوساطة وكيفية انخراط كل الأطراف فيها.

وقال في تصريحات له " أكدنا التزامنا منذ البدء بالعمل بشكل بناء وإيجابي لجسر الهوة في المفاوضات.

واضاف رئيس الوزراء القطري: رأينا أن هناك إساءة للوساطة القطرية واستغلال سياسي لها ونحن نقيم الدور القطري حالياً

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ملتزمون بدورنا وهناك حدود لما يمكن القيام به في هذه المفاوضات وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأردف رئيس الوزراء القطري: نرى محاولات إساءة لدور قطر في الوساطة من قبل سياسيين يريدون خدمة مصالحهم

وزاد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أجرينا اتصالات مكثفة مع طهران وواشنطن من أجل احتواء أي تصعيد.

وختم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ما نسمعه من كافة الأطراف في المنطقة أنها لا تريد أي تصعيد وأفضل طريقة لخفض التصعيد في المنطقة هو وقف الحرب في غزة

