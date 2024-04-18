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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاطف سالم: اليمين الإسرائيلي يطالب برد عنيف على إيران

صدى البلد

علق السفير عاطف سالم سفير مصر السابق في تل أبيب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.

 

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وقال عاطف سالم في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن "، :"  إسرائيل قامت بتنفيذ عمليات اغتيال لعملاء نووين داخل إيران وعمليات استهداف للحرس الثوري وذلك خلال السنوات الماضية ".

 

 وأضاف عاطف سالم:" إيران لديها إحساس بأنها البطل القومي للقضية الفلسطينية لكن إيران لها مصالح جيوسياسية في المنطقة تسعى إلى تنفيذها ".

 

وتابع عاطف سالم:" لأول مرة نجد إيران تقوم بضرب إسرائيل حتى وإن كانت الضربة صورية ولم تحقق أي اهداف ".

 

وأكمل عاطف سالم :" إسرائيل ستقوم بالرد على ما فعلته إيران  واليمين الإسرائيلي يطالب برد عنيف وفوري على إيران ".

عاطف سالم ايران إسرائيل اخبار التوك شو غزة

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