الدفاع الإيرانية تفتح تحقيقاً حول حادثة رش الرئيس وقيادة الجيش والحرس الثوري بالمياه

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية ، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في حادثة رش الرئيس الإيراني وقيادة الجيش والحرس الثوري بالمياه من إحدى مركبات مكافحة الشغب.



في مشهد أثار ضجة بين الإيرانيين لاسيما على مواقع التواصل ظهرت سيارة مكافحة الشغب خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش بمدينة مشهد شمال شرق إيران، وهي ترش المياه على منصة الشخصيات الرسمية والصحفيين.

فقد تقدمت المركبة خلال العرض العسكري، وراحت ترش المياه وكأنها في الشارع تكافح الشغب.

وصوبت مياهها نحو منصة الصحفيين والشخصيات الرسمية، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم بين الإيرانيين على مواقع التواصل.

ما أدى إلى تضرر كاميرات بعض المصورين الذين حضروا الحفل اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا.

في حين لم يتم بعد تحديد سبب هذه الحادثة، وما إذا كان خطأ بشرياً أو تقنياً.

إلا أن المقطع المصور أثار موجة تعليقات من قبل الإيرانيين على مواقع التواصل، إذ وصف بالغريب.