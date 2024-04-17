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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد مجلس شورى المفتين لروسيا

وفد مجلس شورى المفتين
وفد مجلس شورى المفتين لروسيا بمكتبة الإسكندرية

استقبل الأستاذ الدكتور أحمد زايد ؛مدير مكتبة الإسكندرية ، وفد مجلس شورى المفتين لروسيا، برئاسة المفتي الدكتور روشان عباسوف، نائب رئيس المجلس ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

واستمع الوفد الروسى الى شرح من الدكتور أحمد زايد حول رسالة مكتبة الإسكندرية والدور الى تقوم به في نشر الوعى والثقافة ، وكذلك دورها في الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى، باعتبارها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر.

واستعرض الدكتور روشان خلال اللقاء تجربة تعايش 25 مليون روسى يدينون بالإسلام داخل المجتمع الروسى الذى يؤمن بالتعددية الدينية التى يكفلها الدستور،وقال أن المسلمين الذين يشكلون 18% من السكان ،يمارسون شعائرهم بحرية منذ دخل الإسلام إلى البلاد قبل 1100 سنة باستثناء الفترة الشيوعية التى اضطهدت فيها كل الأديان، كما يحرص الرئيس فلاديمير بوتين على تأكيد احترامه للإسلام وللقرآن الكريم، كما يحرص على تهنئة المسلمين في أعيادهم .

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 خلال اللقاء،بحث الجانبان أوجه تعزيز التعاون المشترك بين مكتبة الإسكندرية ومجلس شورى المفتين لروسيا، وكذلك بحث فرص استقبال مكتبة الإسكندرية لمعرض "تقاليد الإسلام فى روسيا " الذى يفتتحه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى مصر ويستمرفى القاهرة لمدة شهر، وطاف قبل ذلك فى خمس عواصم عالمية .

كما بحث الدكتور أحمد زايد مع أرسيني ماتيوسشينكو، مدير المركز الثقافي الروسي خلال اللقاء فرص تبادل تنظيم المعارض  والندوات والورش و الأنشطة الفنية. كما ثمن الدكتور روسان عباسوف الرسالة التنويرية التى تقوم بها مكتبة الإسكندرية،مؤكدًا على ضرورة تنمية العلاقات الثقافية المشتركة بين الجانبين .

وفى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور أحمد زايد مديرالمكتبة لوفد مجلس شورى المفتي لروسيا كتاب" أعلام الأزهر الشريف "الذى حرره العالم الشيخ أسامه الأزهرى وصدر عن مكتبة الإسكندرية في عشرة مجلدات ، وتفقد مع الدكتور عباسوف معرضًا مصغرًا يتضمن نماذج من الكتب التى أصدرها مجلس شورى المفتين لروسيا باللغتين: الروسية والعربية،وتوثق لرحلة دخول الإسلام وانتشاره في روسيا،بالصوروالوثائق والمخطوطات ، وقد تم اهداء هذه الكتب والمجلدات الى مكتبة الإسكندرية. 

كما أهدت الفنانة الروسية جوليان شريف الله للدكتور أحمد زايد لوحة من الزجاج مكتوبة بالخط العربى .

الاسكندرية التعاون المشترك الدكتور أحمد زايد الدكتور شوقي علام أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور شوقى علام مفتى الرئيس فلاديمير بوتين

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