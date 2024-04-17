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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حفل «صحتهم مستقبلهم»|«تعليم الإسكندرية» تشيد بتغطية «صدى البلد» وتكرم مدير مكتبه بالمحافظة

تكريم الزميل أحمد
تكريم الزميل أحمد بسيوني

كرّم الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، الزميل أحمد بسيوني، مدير مكتب صدى البلد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك تقديرًا لجهود الموقع وتميزه في تغطية جميع فعاليات وأخبار المديرية والشركة خاصة مبادرة "صحتهم مستقبلهم"، التي أطلقتها المديرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وخلال التكريم أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، باهتمام "موقع صدى البلد" بتغطية كافة الفعاليات والأحداث التي شهدتها المديرية خلال العام، مشيرًا إلى أن التغطية المتميزة للموقع ساهمت في إبراز إنجازات المديرية وجهودها في الارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة، مشيدًا بجهود الصحفيين والإعلاميين في مساندة مديرية التربية والتعليم والتحقق من المعلومات ونفي الشائعات المُغرضة.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن شكره وتقديره لموقع صدى البلد على حرصه على التغطية الدقيقة لفعاليات وأخبار شركة مياه الشرب، مؤكدًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بخدمات الشركة وجهودها في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة "صحتهم مستقبلهم"، والتي نظّمتها مديرية التربية والتعليم وبالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحضور الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي بمنظمة اليونسف، الدكتور عبد طاليل، مدير التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وسط حضور لافت من كبار المسؤولين من المديرية والشركة، إلى جانب حشد كبير من الطلاب والمعلمين، وذلك في إطار حرص المؤسستين على تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين الأجيال القادمة.

الاسكندرية التربية والتعليم الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس احمد جابر الفعاليات والاحداث

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