فتح طائرة حربية لجدار الصوت.. انفجارات قوية تهز اللاذقية

أكدت وسائل الإعلام أن الأنباء التي تم تداولها عن سماع دوي انفجارات في اللاذقية، كانت ناجمة عن فتح طائرة حربية لجدار الصوت، ولا وجود لأي عدوان على سوريا.

وكان مصدر أمني في قيادة شرطة حماة أفاد في وقت سابق باستشهاد ثلاثة سوريين وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب في قرية الزغبة بالريف الشمالي بحسب وكالة الأنباء السورية.

وأشار مصدر عسكري سوري إلى أن بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تقوم اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الراشدين (تلة الشويحنة) في محافظة حلب من الساعة 09:00 حتى الساعة 18:00.



فيما نفذ سلاح الجو الحربي السوري والروسي المشترك عبر أكثر من طائرة حربية غارات جوية مكثفة على تحركات و مواقع اختباء لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في امتداد محاور البادية السورية.