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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنايات الإسكندرية: السجن المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية الابتدائية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " م.م.ج" بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27814 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ،يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة ،بدائرة القسم.

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وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " م.م.ج" عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة ،وعلي اثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية ، انتقلت قوة أمنية من القسم، إلى مكان تواجد المتهم، فأبصرته يزاول نشاطا في الإتجار بالمواد المخدرة ،فتمكنت من ضبطه ،وبتفتيشه عثر بحوزته علي طريه حشيش ، ومبلغ مالي.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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