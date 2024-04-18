أكثر من 50 مليونا.. صفقة نارية على رادار الزمالك

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أحمد رأفت وكيل أحمد أمين أوفة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد رأفت وكيل أحمد أمين أوفة: مهاجم إنبي قريب جدا من نادي الزمالك.. وسعر اللاعب وصل لأكثر من 50 مليون جنيه .

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

