شباب البومب يتصدر السينما السعودية وفاصل من اللحظات اللذيذة الوصيف

تمكن الفيلم السعودي شباب البومب من تصدر شباك التذاكر السعودي، وذلك على مدار الأسبوع الماضي .

بينما احتل المركز الثاني في القائمة فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” والذي تدور فكرته فى إطار من الفانتازيا حول شخص يجد نفسه دخل عالم افتراضى كان يحلم به لتحسين حالته المادية ويبدأ الصراع بين شخصيته الحقيقة وشخصيته داخل هذا العالم الافتراضي.

العمل يشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم هشام ماجد وهنا الزاهد وبيومي فواد ومحمد ثروت.

بينما جاء في المركز الثالث من حيث الافلام العربية الاكثر تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية ، خلال الاسبوع الماضي ، فيلم ع الماشي .

هو “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.