في حوار سابق مع صدى البلد.. شيرين سيف النصر تكشف صلة قرابتها بملكة الأردن

خلال الساعات الماضية ، رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة شيرين سيف النصر عن عمر يناهز ال 57 عاما .

شيرين سيف النصر ابتعدت عن الشاشة لسنوات طويلة قبل وفاتها، حيث اتخذت قرارا بعدم مشاركتها في أي أعمال فنية، واختفت عن الأضواء ، لتعود بعدها بعدة سنوات بعد تعرضها الي حادث سرقة من قبل صديقة لها .

صدى البلد أجرى حوارا مطولا هو الوحيد لها منذ ما يقرب من عامين مع الفنانة شيرين سيف النصر ، نشر على مدار ثلاث حلقات كشفت فيه عددا من التفاصيل لأول مرة عن حياتها الشخصية .

ومن بين تلك التفاصيل صلة قرابتها بملكة الاردن، حيث أكدت أن والدة ملكة الأردن شقيقة والدتها .

وكانت قد قررت أسرة الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر إقامة العزاء بعد غد الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.



ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة شيرين سيف النصر التى رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية.

قالت النقابة فى بيان: تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة الفنانة شيرين سيف النصر والتي توفت السبت.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة ؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.