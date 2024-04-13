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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

الراحلة شيرين سيف
الراحلة شيرين سيف النصر

توفيت خلال الساعات الماضية  الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبة الراحلة. 

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية الجزء الثالث والأخير من حوار الفنانة شيرين سيف النصر، حيث كشفت من خلاله العديد من التفاصيل والحكايات النادرة التى أعلنت عنها للمرة الأولى.

وفي السطور التالية نرصد أبرز تصريحات شيرين سيف النصر:

  • قلت على جثتي تقديم مشاهد القبلات بعد سواق الهانم.
  • رفضت إعادة تقديم «النظارة السوداء» لأني كنت هفشل وأغني ظلموه.
  • اعترضت على سينما الشذوذ من عام 2009.
  • عشت مع عادل إمام أجمل أيام حياتي.. وضيعت بسببه 9 سنين من عمري.
  • لو عرض علي “أصحاب ولا أعز“ كنت سأرفضه.. ولكن اعجبت بالفيلم.
  • والإخراج بسبب انسحابي من مسلسل أصعب قرار.
  • منى زكي ممثلة "ثقيلة".. ولما بشوف منة شلبي بقول: “إيه الجمال ده؟”.
  • أتمنى العودة من بوابة كاملة أبو ذكري ومحمد سامي.
  • ولا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.
شيرين سيف النصر محمد سامى عادل إمام منى زكى منة شلبي

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