وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبة الراحلة.

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية الجزء الثالث والأخير من حوار الفنانة شيرين سيف النصر، حيث كشفت من خلاله العديد من التفاصيل والحكايات النادرة التى أعلنت عنها للمرة الأولى.

وفي السطور التالية نرصد أبرز تصريحات شيرين سيف النصر: