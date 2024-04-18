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برلمان

برلماني: التحالف الوطني يبذل جهودا غير عادية في ملف الرعاية والحماية الاجتماعية

عمرو هندى، عضو لجنة
عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبذل جهود غير عادية على مدار الفترة الأخيرة، وتعددت أنشطة التحالف على الصعيد السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتنموي، والتي تُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو تضافر مؤثر للجهود .

 

وأوضح هندي، أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تنموية وطبية واجتماعية متنوعة وذلك بعد  إعلان  التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن تدشين ميثاق التحالف في مارس 2022، والذي وضع خطة لتقديم برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي بالإضافة إلى إتاحة فرص الرعاية الصحية عبر القوافل الطبية، وغيرها من الأنشطة التي تؤكد أهمية دور التحالف خلال هذه الفترة.

 

وأكد النائب عمرو هندي، أن التحالف لم يقتصر دوره على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية فحسب، ولكن هناك بعض الأنشطة السياسية التي مارسها التحالف على مدار العام الجاري كالمشاركة في قمة المناخ ، مؤتمر النقابات المهنية، وتنظيم وتنفيذ جلسات نقاشية للحوار الوطني، وهو ما يعكس شمول أهداف التحالف ليتخطى مفهوم العمل الأهلي بمنظوره الضيق القائم على توفير المساعدات إلى المفهوم الأوسع لدور منظمات المجتمع المدني والتي تُعنى بالتغيير الثقافي والسياسي والاجتماعي، والاقتصادي، عبر التوعية بحقوق الإنسان وإرساء المسؤولية المدنية، وقيم المواطنة والحريات.

عمرو هندي مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي القطاع العام والخاص

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