عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة في أمريكا الجنوبية ترغب في الانضمام إلى البريكس

البريكس
البريكس

أعرب الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، عن اهتمامه بانضمام كولومبيا إلى مجموعة البريكس، بينما يعتزم نظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تسهيل الترويج لترشيح الدولة المجاورة للانضمام للمجموعة.

وجاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكولومبية عقب الاجتماع بين الرئيس الكولومبي ونظيرة البرازيلي.

وقال البيان، إن "الرئيس الكولومبي أعرب عن اهتمام بلادة بالانضمام إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية في أقرب وقت ممكن، في حين رحب الرئيس البرازيلي بهذه المبادرة، ملتزما بتعزيز ترشيح كولومبيا".

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006، وتوسعت لأول مرة في عام 2011، عندما انضمت جنوب أفريقيا إلى الدول المؤسسة الأربع وهي البرازيل وروسيا والهند والصين. 

وتم اتخاذ قرار دعوة 6 دول أخرى للانضمام إلى البريكس، بما في ذلك الأرجنتين، في قمة المجموعة في جوهانسبرج في أغسطس 2023.

ورفضت الأرجنتين الدعوة للانضمام في أواخر ديسمبر، وأصبح بذلك هناك 5 أعضاء جدد في المجموعة وهم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، رسميًا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس في الأول من يناير 2024.

الخير لمصر.. دول البريكس تسعى لرفع التعاون السياحي بينهم إلى 5 أضعاف

مصر من ضمنها.. لافروف: الدول الجديدة في البريكس تقدم مساعدات فريدة للمجموعة

البريكس الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو كولومبيا لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

موضوعات متعلقة

الخير لمصر.. دول البريكس تسعى لرفع التعاون السياحي بينهم إلى 5 أضعاف

مصر من ضمنها.. لافروف: الدول الجديدة في البريكس تقدم مساعدات فريدة للمجموعة

الرئيس الروسي يدعو للتعاون بين «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» و«البريكس»

اقتصادية الشيوخ : صفقة رأس الحكمة واتفاقية البريكس حجر زاوية تطور الأداء الاستثماري

الوزراء: فرص وآفاق تعاون مستقبلية واعدة بين مصر ودول البريكس ومكاسب اقتصادية متوقعة

ترشيحاتنا

صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024

400 ألف جنيه غرامة على لاعبي الأهلي.. شرط وحيد لإلغائها

مدبولي: أبلغنا إحدى السلاسل التجارية بإغلاق منافذه إذا لم يلتزم بالأسعار المخفضة

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

لدينا رصد كامل.. تحذير عاجل من الحكومة بشأن الأسعار.. فيديو

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة: استمرار انخفاضات الأسعار وستصل إلى نحو 30%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

فستان لافت.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ