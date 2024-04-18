دولة جديدة في أمريكا الجنوبية ترغب في الانضمام إلى البريكس

أعرب الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، عن اهتمامه بانضمام كولومبيا إلى مجموعة البريكس، بينما يعتزم نظيره البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تسهيل الترويج لترشيح الدولة المجاورة للانضمام للمجموعة.

وجاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكولومبية عقب الاجتماع بين الرئيس الكولومبي ونظيرة البرازيلي.

وقال البيان، إن "الرئيس الكولومبي أعرب عن اهتمام بلادة بالانضمام إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية في أقرب وقت ممكن، في حين رحب الرئيس البرازيلي بهذه المبادرة، ملتزما بتعزيز ترشيح كولومبيا".

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006، وتوسعت لأول مرة في عام 2011، عندما انضمت جنوب أفريقيا إلى الدول المؤسسة الأربع وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.

وتم اتخاذ قرار دعوة 6 دول أخرى للانضمام إلى البريكس، بما في ذلك الأرجنتين، في قمة المجموعة في جوهانسبرج في أغسطس 2023.

ورفضت الأرجنتين الدعوة للانضمام في أواخر ديسمبر، وأصبح بذلك هناك 5 أعضاء جدد في المجموعة وهم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا، رسميًا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس في الأول من يناير 2024.