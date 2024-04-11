مصر من ضمنها.. لافروف: الدول الجديدة في البريكس تقدم مساعدات فريدة للمجموعة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الدول الأعضاء الجديدة في البريكس، التي انضمت رسميًا إلى المجموعة في الأول من يناير 2024، تقدم بالفعل مساهمات قيمة في جميع المجالات.

وأضاف لافروف خلال اجتماع مع مشرعين من اللجان البرلمانية لدول البريكس المعنية بالشؤون الدولية، إن "الدمج المتناغم للمشاركين الجدد في آليات البريكس الحالية هو من بين الأولويات الرئيسية للرئاسة الروسية هذا العام، وإننا نبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "يمكننا أن نرى من نتائج الأحداث والتنسيقات المختلفة بين دول المجموعة أن الوافدين الجدد يقدمون بالفعل مساهمتهم الفريدة في عملنا المشترك بجميع المجالات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال".

وذكر لافروف أن جلب مجموعة واسعة من الدول النامية للتعاون مع البريكس "سيساعد في تعزيز جهود الأغلبية العالمية لحل المشكلات المشتركة بما يخدم المصلحة المشتركة".

وشدد على أن روسيا تتوقع أن ينمو هذا النشاط وأن يترجم في المستقبل القريب إلى مبادرات عملية جديدة ستنظر فيها البريكس".

وشهدت مجموعة دول البريكس موجتين من التوسع منذ تأسيسها في عام 2006.

وفي عام 2011، انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة الأولية، التي ضمت البرازيل وروسيا والهند والصين، وفي أغسطس 2023، تمت دعوة 6 أعضاء جدد للانضمام إلى الاتحاد دفعة واحدة، لكن الأرجنتين رفضت الانضمام في نهاية ديسمبر.

وبدأ الأعضاء الـ 5 الجدد في المجموعة - مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا - العمل الكامل في البريكس في الأول من يناير 2024.