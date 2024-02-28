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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالعملات المحلية.. روسبا تدرس إنشاء منصة دفع رقمية مشتركة لدول مجموعة البريكس

البريكس
البريكس

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع بنك روسيا وشركاء البريكس بإعداد عدد من المبادرات لتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والتي ستركز بشكل خاص على إنشاء منصة الدفع المتعددة الجوانب لـ BRICS Bridge.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس في ساو باولو بالبرازيل.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان لها: "بحلول نهاية العام، ستقوم وزارة المالية الروسية وبنك روسيا بالتعاون مع الشركاء داخل مجموعة البريكس بصياغة تقرير لقادة دول البريكس حول تحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والذي سيحتوي على مجموعة من المبادرات والتوصيات". 

وأضافت الوزارة: "سيؤدي العمل التطويري المبني على التقرير إلى عدد من المبادرات العملية، ومن المحتمل أن تصبح منصة BRICS Bridge واحدة منها". 

وأشارت إلى أن إنشاء منصة دفع رقمية متعددة الجوانب، وسوف تساعد في جلب الأسواق المالية لتقريب الدول الأعضاء في البريكس وزيادة حجم التجارة المتبادلة.

وتابعت: "علاوة على ذلك فإن تحقيق زيادة في حصة العملات الوطنية المستخدمة في التسويات المتبادلة وإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة، يمكن الوصول إليها على قدم المساواة، حيث تم التركيز بشكل خاص على التعاون بين أعضاء البريكس.

وقالت وزارة المالية الروسية، إن الاندماج التدريجي للدول الأعضاء الجديدة في البريكس في عمل المسارات المالية وتعزيز التعاون على مستوى الخبراء، يعتبر أحد المهام الحاسمة لعام 2024".

وفي 27 فبراير، اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة البريكس على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في ساو باولو. 

وكان هذا أول اجتماع مباشر يعقد في إطار المسار المالي لبريكس بمشاركة ممثلي الدول الـ 5 التي أصبحت أعضاء كاملي العضوية في البريكس في 1 يناير 2024.

وفي الاجتماع، عرض وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف والنائب الأول لمحافظ بنك روسيا فلاديمير تشيستيوخين، الأولوية الرئيسية للعمل على المسار المالي لمجموعة البريكس، فضلاً عن الموضوع الرئيسي لرئاسة روسيا وهو تحسين النظام النقدي والمالي الدولي. 

كما رحب المشاركون في الاجتماع بأولويات رئاسة روسيا بشكل عام وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة تطويرها.

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