سفير جنوب أفريقيا بروسيا: 25 دولة تنتظر الانضمام إلى البريكس

قال سفير جنوب أفريقيا لدى روسيا مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، اليوم الإثنين إن 25 دولة تنتظر حاليًا الانضمام إلى منظمة البريكس.

وأضاف سفير جنوب أفريقيا في روسيا أن أعضاء جدد سينضمون إلى منظمة بريكس في القمة التي ستعقد في قازان، خلال العام الجاري، بحسب مقابلته مع وكالة تاس الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن فنزويلا ستصبح قريبا عضوا في مجموعة البريكس.

وأشار رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، مشاهد حسين سيد، إلى أن البلاد تأمل في تسريع النظر في الطلب المقدم إلى مجموعة البريكس.

وتوسعت منظمة بريكس، بعد القمة التي عقدت منتصف العام الماضي في جنوب أفريقيا، حيث انضمت مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، إلى جانب الأرجنتين التي رفضت الانضمام لاحقا.

وقبل توسع بريكس، كانت تضم المنظمة خمس دول فقط هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.