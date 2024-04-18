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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المخرجة عايدة شلبفر مديرة للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية بالدورة 40 لمهرجان الإسكندرية

صدى البلد

تم اختيار المخرجة السويسرية من أصل عراقي عايدة شلبفر من قبل الناقد السينمائي المصري الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط ، لتكون مديرة للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية للدول البحر الأبيض المتوسط خلال الدورة الأربعين للمهرجان التي ستقام من 1 إلى 5 أكتوبر 2024.

ويعد هذا هو أول حدث من نوعه في المهرجان الذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، حيث أكد أباظة أن المخرجة عايدة شلبفر تمتلك العديد من الأفكار التي ستثري الدورة القادمة من المهرجان.

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يُذكر أن المخرجة عايدة شلبفر قد قدمت عددًا من الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية وشاركت في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، من بينها مهرجان هيوستن الدولي للفيلم، ومهرجان هوليوود الدولي للفيلم وجوائز هوليوود، وكانت أول امرأة عربية تُرشح لجائزة الأوسكار في عام 2008، ومهرجان الجزيرة الدولي للفيلم الوثائقي، ومهرجان الدولي للسينما المسلمة الذهبية في كازان، ومهرجان مسقط الدولي للفيلم، ومهرجان جوسفيلموفوند في روسيا، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط ، ومهرجان أسوان السينمائي الدولي، ومهرجان كان العالمي للفيلم، وآخر أفلامها "أرواح عابرة" الذي تم للتأهل لجائزة الأوسكار في عام ، وتم ترشيحه أيضًا لجائزة ريمي في مهرجان ورلدفيست هيوستن الدولي في عام 2022، وعُرض في عدة مهرجانات وصالات سينما حول العالم، والعُرض الأول في سينما فيلاج في نيويورك.

تم أرشفة فيلمها "نون" في أحد أكبر وأهم الأرشيف  الأفلام في العالم وهو "جوسفيلموفوند في روسيا".وحصل على العديد من الجوائز منها:الميدالية البرونزية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي وأفضل فيلم عربي والميدالية الذهبية وتنويه خاص في مهرجان مسقط الدولي. مهرجان الفيلم طنجة الدولية. جائزة أفضل فيلم في مهرجان "الكهف الذهبي"، ومهرجان كان السينمائي العالمي "أفضل فيلم عن حقوق الإنسان". إلخ.

كما كانت بطلة مشاركة بجانب الفنان القدير سامي قفطان  في الفيلم العراقي الطويل "الحاج نجم" للمخرج عامر علوان.
كانت عايدة عضوًا في لجنة التحكيم في: مهرجان مدرسة الإعلام السينمائي" في بولند عام 2005، مهرجان فيدادوك الدولي للأفلام الوثائقية" بأكادير بالمغرب نوفمبر 2008، مهرجان الفيلم العربي ببروكسيل 2009
- جوائز Jam-e-Jam Tvثالثة، الاختيار الدولي 2013
- مهرجان اربيل السينمائي الدولي 2014
- رئيس لجنة التحكيم المشتركة بين الأديان  Visions du Réel Nyon 2015
- مهرجان الإسكندرية السينمائي الحادي والثلاثون لدول البحر الأبيض المتوسط 2015
- مهرجان مسقط الدولي. مهرجان السينما 2016
- مهرجان طنجة الدولية. مهرجان السينما 2017
- مهرجان دمشق السينمائي للشباب 2018
- مهرجان مالمو للسينما العربية الثامن – MAFF 2018
- المهرجان العالمي للأفلام العلمية 2019
- مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022
- مهرجان فجر السينمائي الدولي 2023
- أسبوع النقد_في مهرجان لوكارنو السينمائي_2023

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حصلت عايدة على شهادة في الفن والتصميم الإعلامي من زيورخ بسويسرا، ودرست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما في أكاديمية الفنون المرموقة في القاهرة.


- مثلت العراق في مهرجان "المرأة العربية المبدعة في سوسة" بتونس عام
2010 في سوسة بتونس تحدثت فيها عن "أثر الحداثة على إبداع المرأة في السينما العربية".

- محاضرة مهرجان ليخت شبيل برن، سويسرا، موضوع: (السينما العربية: من يوسف شاهين إلى السينما الجريئة في تونس).

- عضو لجنة المراقبين الدوليين المستقلين للانتخابات الرئاسية 2018 في روسيا


محاضرة في مؤتمر «ICO» المؤتمر الحادي والعشرون 2018، “صورة المرأة في الإسلام”، سالزبورغ، النمسا

تعمل عايدة حاليًا كمنتجة لفيلم روائي طويل، بالتعاون مع مخرج سينمائي مشهور جدًا.

وهي أحد مؤسسي ورئيسة جمعية "مهرجان الفيلم العربي الدولي زيوريخ" في سويسرا، والمديرة المشاركة لـ "مهرجان الفيلم العربي زيوريخ" في سويسرا.

الإسكندرية السينمائي الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الجمعية المصرية البحر الابيض المتوسط السينمائي الدولي

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