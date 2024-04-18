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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نسرين طافش تعلن موعد عرض مسلسل جوقة عزيزة عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الممثلة نسرين طافش عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة البوستر الدعائي لمسلسل جوقة عزيزة الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني 2022.

وكتبت طافش: يعرض يومياً مسلسل جوقة عزيزة الساعة 10 بتوقيت سوريا والسعودية على قناة روتانا دراما.

وتدور أحداث المسلسل في مرحلة العشرينيات، حول قصة حياة "عزيزة خانم" الملقبة بملكة المسرح، ويحتوى العمل على مجموعة متنوعة من الأغنيات والاستعراضات الراقصة.

مسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويتناول قصة شعبية درامية مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب النجمة السورية نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.

تلعب نسرين  طافش في مسلسل "جوقة عزيزة" شخصية "عزيزة خانم" الملقبة بملكة المسرح، والتى برعت في الغناء والرقص والتمثيل، وكانت أول امرأة تؤسس مسرحا للفنون باسمها، كما تتمتع بشخصية قيادية، وخفيفة الظل وذكاء أنثوي فريد جعلها تتمتع بكاريزما لا تقاوم وشهرة واسعة.

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