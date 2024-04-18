أول زيارة خارجية.. الرئيس السنغالي الجديد يصل موريتانيا

وصل الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، اليوم الخميس 18 أبريل 2024 إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم شهر مارس الماضي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكان في استقبال "فاي" نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بحسب ما أورده موقع صحراء ميديا الموريتاني الإخباري.

ويرافق الرئيس السنغالي في زيارته لموريتانيا التي تستغرق يوما واحدا، ياسين فال، وزيرة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية، ومالك ندياي، وزير البنية التحتية والنقل البري والجوي، وفاتو ديوف، وزيرة البنى التحتية والبنية التحتية البحرية والبنى التحتية للموانئ، وسونار نغوم، الوزير المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية.

وكان الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقة، قال إن اختيار الرئيس السنغالي لموريتانيا كأول زيارة خارجية له "تنم عن متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين".

وأشار "أشروقة" في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط إلى أن "الرئيس السنغالي الجديد حرص على أن يكون أول خروج له من بلده إلى موريتانيا، ونحن فخورون بهذا القرار ونعتبره رسالة خاصة تنم عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".