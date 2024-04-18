مدحت نافع: مشروع رأس الحكمة عامل مساعد لحل الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتورمدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات مرتفعة في الولايت المتحدة الأمريكية، مماس سيؤثر على اغلب اقتصاديات العالم، وسيتسبب في حدوث موجة من الإنكماش الإقتصادي عالميا.

وقال مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن مصر اتخذت خطوات جادة لكبح جماح التضخم، برفع أسعار الفائدة، مؤكدا أن مشروع رأس الحكمة عامل مساعد لحل الأزمة الاقتصادية، وسهل على الحكومة السير في إجراءات برنامج الإصلاح الإقتصادي خاصة مع صندوق النقد الدولي.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن انخفاض عوائد قناة السويس والسياحة سيؤثر في معدلات النمو على الإقتصاد المصري، مؤكدا أن الإستثمارات الأجنبية تساهم في الحفاظ على المعدلات النمو الجيدة