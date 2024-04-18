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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

400 ألف جنيه غرامة على لاعبي الأهلي.. شرط وحيد لإلغائها

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس النادي الأهلي مع لاعبي الفريق قبل سفرهم إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له الثالثة عصر السبت المقبل.

وكشف شبانة، في برنامجه "من الآخر" الذي يُذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن رئيس الأهلي وعد اللاعبين برفع العقوبات المفروضة عليهم نتيجة الهزائم أمام الزمالك والبنك الأهلي، بالإضافة إلى التعادل مع إنبي ضمن منافسات دوري NILE، والتي وصلت قيمتها إلى 400 ألف جنيه. وجعل هذا الوعد مرتبطًا بتحقيق الفريق الفوز على مازيمبي والتأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة في آخر مباراة له أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مبارايات مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري .

الإعلامي محمد شبانة البنك الاهلي الزمالك دورى أبطال إفريقيا رئيس النادي الأهلي

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