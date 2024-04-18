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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشيد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على الحرس الثوري الإيراني

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس،

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الرئيس الأمريكي جو بايدن على “التزامه الصارم بأمن إسرائيل”، بعد أن أعلنت واشنطن عن سلسلة من العقوبات الشاملة التي تستهدف القادة والكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع في طهران وبرنامج الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس": "لقد دعا الرئيس بايدن جميع شركاء مجموعة السبع إلى اتباع نفس المسار"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف أن "هذه هي فرصتنا لتشكيل جبهة عالمية وتحالف إقليمي ضد إيران، بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية المعتدلة، لوقف رأس الأفعى الذي يهدد الاستقرار العالمي يجب أن نوقف إيران الآن قبل فوات الأوان".

وتأتي العقوبات بعد أن أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة وصاروخ على إسرائيل السبت الماضي، ردا على غارة إسرائيلية في 1 أبريل على موقع في دمشق قالت إيران إنه مبنى قنصلي، مما أسفر عن مقتل اثنين من فيلق الحرس الثوري والعديد من الضباط الآخرين.

وأعلنت بريطانيا اليوم أنها فرضت عقوبات على كيانات عسكرية إيرانية، بما في ذلك هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

إسرائيل تشيد بالعقوبات الأمريكية الحرس الثوري الإيراني وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس

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