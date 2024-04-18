روسيا: مجلس الأمن ملزم بالتصويت على قبول فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا اليوم الخميس 18 أبريل 2024 أن مجلس الأمن ملزم بالتصولت على قبول فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

وتتمتع فلسطين حاليا بوضع عضور مراقب في الأمم المتحدة، بينما تتمتع إسرائيل بعضوية كاملة في المنظمة منذ عام 1948.

وبحسب المندوب الروسي، قطعت فلسطين شوطا طويلا ومؤلما في هذا الاتجاه، وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم.

وَأضاف "لم يتبق سوى خطوة واحدة للوصول إلى العضوية الكاملة وندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار ذي الصلة الذي اقترحته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية".

وأضاف أن الاعتراف بفلسطين على قدم المساواة مع إسرائيل سيسهم في حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.