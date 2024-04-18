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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية مكبرة غربي الإسكندرية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية

حملات مكبرة بالأسواق
حملات مكبرة بالأسواق بالاسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.

وشنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و اشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات تموينية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية.

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وأسفرت الحملة عن ضبط احد ثلاجات حفظ المواد الغذائية لحيازتها أجبان مجهولة المصدر و غير مصحوبة بفواتير دالة على حيازتها وكذلك أجبان معبأة فى صفائح تظهر عليها علامات الصدأ و سوء التخزين.

 

وتم التحفظ على عدد ١٠٠ صفيحة جبن ابيض طرى وزن الصفيحة ٢٠ كجم باجمالى ٢٠٠٠ كجم جبن ابيض مجهول المصدر، وعدد ٥٠ صفيحة جبن ابيض طرى مجهول المصدر وزن الصفيحة ٢٠ كجم باجمالى ١٠٠٠ كجم جبن طرى مجهول المصدر و تظهر عليه علامات الصدأ و سوء التخزين، وعدد ٥٠ قرص جبن رومى زنة القرص ١٤ كجم مجهول المصدر باجمالى ٧٠٠ كجم جبن رومى مجهول المصدر.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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