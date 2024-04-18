المدعي العام الروسي: بصمات أوكرانيا في قضية كروكوس واضحة

أكد المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف، اليوم الخميس، أن بصمات أوكرانيا في تفجير كروكوس في العاصمة الروسية موسكو واضح.

وقال المدعي العام الروسي خلال اجتماعه مع وزير الداخلية والعدل وشؤون السلام الفنزويلي ريميجيو سيبالوس إيشازو، إن منظمي هذه الجريمة سيواجهون العقوبة.

وأوضح كراسنوف أن الأجهزة الخاصة الروسية تبذل كل الجهود الرامية إلى تحديد هوية المنظمين والرعاة والعقول المدبرة لهذا العمل الإرهابي، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن التحقيق أكد ويعزز من الناحية الإجرائية العلاقة بين مرتكبي الهجوم الإرهابي المباشر على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو والقوميين الأوكرانيين.