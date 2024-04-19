وزير خارجية إيران يتوعد برد فوري على أي "مغامرة" إسرائيلية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إن بلاده سوف ترد بشكل فوري على أي "مغامرة" إسرائيلية ضدها.

وأضاف عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن: "ردنا على النظام الإسرائيلي كان محدودا وبالحد الأدنى وكان بإمكاننا الرد بشكل أقسى".

وتابع: "أكدنا للبيت الأبيض في رسالة أن ارتكاب النظام الإسرائيلي خطأ فادحا سيقابل برد حاسم"، مشيرًا إلى أن طهران لن تستهدف القواعد ولا المصالح الأميركية بالمنطقة.

وأوضح عبد اللهيان: "ردنا سيكون فوريا وعلى أعلى مستوى إذا اتخذ النظام الإسرائيلي إجراءات ضد مصالحنا، ولا نسعى لأزمات في الشرق الأوسط ونأمل ألا يكرر النظام الإسرائيلي الخطأ الفادح".

وأمس، قال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني إن طهران مستعدة لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة في إسرائيل.

وأضاف أن المواقع النووية الإيرانية "في أمان تام" وسط التهديدات الإسرائيلية، وحذر من أنه "إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعنا النووية فسنرد بالتأكيد".