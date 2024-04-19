الدينار الكويتي بـ 157.10 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

يرصد “صدى البلد” أسعار العملات العربية في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي خلال اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 وفقا لآخر تحديثات.



أسعار العملات العربية في البنوك يوم الجمعة

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:



ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 156.06 جنيه للشراء و 157.10 مقابل 154.88 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 2.20 جنيه.

سعر صرف الريال السعودي

ووصل سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي لنحو 12.86 جنيه للشراء و12.89جنيه للبيع مرتفعا 30 قرش مقارنة بتعاملات الأحد الماضي.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 13.15جنيه للشراء و 13.17 جنيه للبيع مقابل و12.69 جنيه بزيادة 48 قرش.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 12.25جنيه للشراء و13.26 جنيه للبيع بزيادة 21 قرش.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية 156.77 جنيه للشراء و 157.10 مقابل 154.99 جنيه للبيع سعر اغلاق سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 2.11 جنيه.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.87 جنيه للشراء و12.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 13.16جنيه للشراء و 13.17جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.28 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.

البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 156.54جنيه للشراء و 157.09 جنيه للبيع مقابل 155.01جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 2.08 جنيه.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.86 جنيه للشراء و 12.90 مقارنة 12.70 جنيه للبيع سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع مرتفعا 20 قرش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.14 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.27جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.