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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. ماهر زين يحيى حفلا غنائيا في الشيخ زايد

ماهر زين
ماهر زين

يستعد المطرب ماهر زين لإحياء حفله المنتظر مساء اليوم على مسرح ساقية الصاوي بجامعة النيل بالشيخ زايد.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لماهر زين بعد غياب سنوات عن الحفلات فى مصر، ومن المفترض أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهوره المصري.
 
 من جانبه، أعرب "زين" عن سعادته بالعودة لإحياء الحفلات في مصر بعد فترة طويلة من الغياب، لافتا إلى أنه متحمسا للغاية لأن يغني باقة من أفضل أغانية أمام الجمهور المصري الذي عادة ما يتفاعل بكل طاقة وإيجابية، مؤكدا أنه شعب مُحب ومُقدر لكل الفنون ويرحب بالمطربين والفنانين من كل دول العالم.

 

في سياق آخر، كان ماهر زين، قد طرح مؤخرا، أغنية "صلى عليك الرحمن"، ، وهي من كلماته بالتعاون مع براء خريجي، وألحان وتوزيع ماهر زين، إنتاج Awakening Music، ومن إخراج إدريس خضر.

فيما كان قد طرح عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" أغنية أخرى باللغة الكردية لأول مرة، بعنوان "يا غفور يا رحيم"، وصورها على طريقة الفيديو كليب في تركيا، وهي من إخراج فريد فورال وعمر جيهان.

وسبق ذلك طرحه لأغنية دعم من خلالها القضية الفلسطينية بعنوان "يا حبيبة يا فلسطين"، وقد استعرض من خلال الفيديو كليب الخاص بها المعاناة التي عاشها أهل غزة في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، يحل ماهر زين، ضيفا على برنامج "أجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله، عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري، في تمام السابعة مساء، وذلك للتحدث عن حفله المنتظر وعن مشواره الفني.

 

مسرح ساقية الصاوي جامعة الني المطرب ماهر زين

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